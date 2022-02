„Matthias Mayer landete da fast im Rollstuhl“

Eine neue Folge von „Krone oder Kasperl“, diesmal sehr Olympia-lastig. Anlässlich der jüngsten Bronze-Medaille von Matthias Mayer in der Abfahrt erinnert Peter Frauneder im Gespräch mit Michael Fally, wie „Mothl“ im Jahr 2015 nach seinem schweren Sturz in Gröden „fast im Rollstuhl landete“. Umso mehr ist ihm die dritte olympische Medaille in seiner Karriere zu gönnen, meint Frauneder. Außerdem Themen in der Sendung: die Medaillen von Teresa Stadlober, Manuel Fettner und Wolfgang Kindls, die „Blecherne“ von Katharina Truppe, das Drama um Sabine Schöffmann und das Cup-Aus des SK Rapid gegen Hartberg.