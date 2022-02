Milan gewinnt Derby-Hit bei Inter

AC Milan hat die Spannung im Titelrennen der italienischen Meisterschaft erhöht. Mit einem 2:1-Erfolg im Mailänder Derby bei Inter rückten die „Rossoneri“ am Samstag bis auf einen Punkt an den an der Spitze liegenden Lokalrivalen heran, der aber auch eine Partie weniger ausgetragen hat. Für Inter war es die erste Niederlage nach 14 ungeschlagenen Partien. Da es im ersten Duell mit Milan ein 1:1 gegeben hatte, ist man gegen den Ligazweiten diese Saison sieglos.