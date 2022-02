Heimspiel ist „Ibis“ Wunsch im Cup-Halbfinale

Bullen-Match gegen LASK wird im TV verfolgt

Das Match der Bullen am Sonntag gegen den LASK wird er nicht im Stadion, aber im TV verfolgen. „Ich möchte den freien Tag daheim nutzen“, betont der Familienvater, „und gegen Salzburg haben wir in der Vorbereitung gespielt.“ Zudem ist das nächste Cup-Match erst im März. Vor der heutigen Auslosung hat er keinen Wunschgegner. „Es sind nur mehr Bundesligisten dabei, daher gibt’s nur mehr schwierige Aufgaben.“ Einziger Wunsch: ein Heimspiel - denn da ist Ried in dieser Saison viel stärker als in der Fremde.