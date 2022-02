Erboster Nachbar bedroht Polizist mit Umbringen

WEGA-Einsatz am Freitag am sonst so beschaulichen Heuberg im Wiener Bezirk Hernals: Ein 64-Jähriger geriet mit Nachbarn in Streit und rief deshalb immer wieder beim Polizeinotruf an. Als daraufhin ein Grätzel-Polizist mit dem vermutlich psychisch Kranken vor Ort Kontakt aufnahm, rastete dieser aus. Ein WEGA-Einsatz folgte.