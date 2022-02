Kenny‘s: Jetzt neu in der ShoppingCity Seiersberg

Essen, das gesund ist und vor allem sehr gut schmeckt: Kenny’s hat seinen ersten Store im Juni 2016 in Wien eröffnet und zählt heute schon insgesamt 9 Filialen in Wien, Klagenfurt und seit Kurzem auch in Graz/Seiersberg. Auf der Speisekarte stehen einzigartige frisch gepresste Smoothies aus aller Welt, spezielle hawaiianische Poké Bowls, köstliche Waffeln mit der größten Auswahl an Toppings & Saucen in Österreich, sowie erstklassiger Kaffee.