Freiheitliche wollen Ruf vor U-Ausschuss zitieren

Er war Salzburgs höchster Polizist, mittlerweile ist Franz Ruf Generaldirektor für öffentliche Sicherheit in Wien. Immer wieder taucht sein Name in den brisanten Handynachrichten zu Polizei-Postenvergaben auf. Schon bald könnte der 53-Jährige vor dem ÖVP-Untersuchungsausschuss im Parlament aussagen müssen.