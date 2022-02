Doping? Auch Österreich vor Olympia kontrolliert

Bei den Winterspielen 2014 in Sotschi hatte der russische Gastgeber Proben seiner Athleten im Kontrolllabor durch Öffnen der Fläschchen ausgetauscht, um Doping zu vertuschen. Russland solle sich nicht sicher sein, dass die deshalb verhängten Sanktionen mit Ablauf am Jahresende automatisch beendet sein würden, warnte WADA-Präsident Witold Banka am Mittwoch in Peking. Russische Athleten treten in China zum dritten Mal lediglich als „Neutrale“ an.