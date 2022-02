Land NÖ lenkt ein und plant jetzt neue Teststation

Bis zu vier Stunden stehen Waldviertler derzeit im Stau, um in der behördlichen Teststraße in Zwettl einen PCR-Coronatest zu machen. „Eine untragbare Situation“, ärgern sich viele Betroffene. Nach den „Krone“-Berichten lenkt das Land ein - und kündigt jetzt eine weitere Station für behördliche Testungen im Waldviertel an.