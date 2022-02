Salzburger „Sideletter“: Garage unter Chiemseehof

Bei der Bundesregierung, in Vorarlberg, in Oberösterreich und auch in Salzburg gibt es so genannte „Sideletter“, also Nebenvereinbarungen, zu den Regierungsabkommen. Brisante Postenabsprachen finden sich in dem Salzburger Papier zwar nicht, jedoch gab es 2018 noch einen Plan für eine Tiefgarage beim Chiemseehof.