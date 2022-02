Barisic: „Werde Handy und Computer zusammenhauen“

„So viel dürften sie in gewissen Bereichen nicht gearbeitet haben“

Demir hat laut Barisic im körperlichen Bereich nach wie vor Verbesserungsbedarf. „Er ist mit viel Freude dabei, hat aber einiges aufzuholen, vor allem, was den physischen Aspekt betrifft. So viel dürften sie in Barcelona in gewissen Bereichen nicht gearbeitet haben“, vermutete der Sportchef.