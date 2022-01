Tottenham krallt sich Juves Kulusevski & Bentancur

Für Bentancur (24) überwies Tottenham 19 Millionen Euro, sechs weitere könnten via Bonuszahlungen folgen. Kulusevski (21) wurde vorerst um 10 Millionen Euro bis Sommer 2023 geliehen, danach haben die „Spurs“ eine 35 Millionen Euro schwere Kaufoption. Tottenham, in der Premier League aktuell Siebenter, gab auch zwei Profis ab. Tanguy Ndombele wurde an seinen ehemaligen Klub Olympique Lyon verliehen, Bryan Gil an Valencia.