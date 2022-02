Eine St. Pöltner Mode-Legende sagt „good bye“

„It’s time to say good bye“, sagt Textil-Legende Peter Bichler aus St. Pölten leise. 35 Jahre hatte er Kilts, Pullover, wetterfeste Jacken und noch vieles anderes Accessoire aus den Highlands importiert und so manchen Niederösterreicher schottisch gewandet. Brexit und Corona haben selbst „brave heart“ Peter zermürbt.