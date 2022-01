Rapid-Testspiel-Doppel: Siege für Profis und Amas

Hinter verschlossenen Toren (auch für Journalisten) ging am Samstagnachmittag das letzte Testspiel des SK Rapid vor dem Pflichtspiel-Auftakt über die Bühne. Bei Schneeregen im Allianz Stadion endete die Partie mit einem hochverdienten 1:0-Sieg. Das Goldtor erzielte Marco Grüll bereits in der 14. Minute nach einem Handelfmeter. Heimkehrer Yusuf Demir kam einem weiteren Rapid-Treffer mit einem Schuss an die Latte am nächsten.