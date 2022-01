Verkehrs-Betriebsrat unter Druck gesetzt

Beim Thema Obusse wird die Salzburg AG sichtbar nervös. So auch in den vergangenen Wochen. Da wurde ein Betriebsrat des Unternehmens als Experte von der FPÖ in den Landtag geladen. Die Folgen: Von Seiten der Salzburg AG wurden ihm weitere Auftritte untersagt und mit Konsequenzen gedroht.