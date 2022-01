ÖVP buhlt um die Ungeimpften

ÖVP verliert an Beliebtheit, FPÖ und MFG gewinnen

Laut einer aktuellen Studie eines Grazer Meinungsinstitutes haben Haslauers Beliebtheitswerte in den zwei Pandemie-Jahren um 20 Prozent abgenommen. Auch die ÖVP verlor merklich an Befürwortern. Dafür gewannen impfkritische Parteien wie FPÖ oder MFG an Sympathisanten. Denn: Impfskeptiker gibt es in Salzburg gar nicht so wenige. Jeder fünfte Wahlberechtigte ist nicht immunisiert. Im Hinblick auf die Landtagswahlen im kommenden Jahr scheint aber gerade von dieser Bevölkerungsgruppe sehr viel abzuhängen...