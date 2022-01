Sturm stoppte viele Lifte in Tiroler Skigebieten

Teilbetrieb oder Stillstand

Was nicht allzu spektakulär klingt, bereitete den Tiroler Liftbetreiber trotzdem Probleme: Am Stubaier Gletscher liefen nur vier von zwölf Anlagen. Am Gletscher in Sölden ging gar nichts. „Konstanter und etwas stärkerer Wind wären nicht so schlimm, aber die Böen“, heißt es von den Bergbahnen Sölden. Im Skigebiet Kitzbühel stand eine ganze Reihe von Anlagen still – auf der Resterhöhe, am Steinbergkogel, die Hornbahn usw. Im nahen Fieberbrunn musste man auf die Verbindung nach Saalbach verzichten, auch weitere Anlagen waren geschlossen.