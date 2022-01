Gesetzesnovellen: Viel Text mit wenig Inhalt

Aber noch ist das nicht in Stein gemeißelt! Diese Entwürfe müssen noch den Ministerrat passieren. Wir informieren Sie in der kommenden Woche über die Details und darüber, was wir gemeinsam noch tun können, um Rückschritte zu verhindern, wo es möglich ist. „Krone“-Tierexpertin Maggie Entenfellner: „Es gibt viele Baustellen im Tierschutz. Traurig ist, dass man endlich zur Tat schreitet und dann wieder so lauwarme Gesetze präsentieren will. Wir bleiben dran!“