Steirische Universitäten üben sogar mit der Cobra

Mobile Wachdienste in Alarmbereitschaft

An der Uni Graz ist man Montagabend gleich nach dem dramatischen Vorfall in Deutschland zusammengekommen, um sich mit dem Thema abermals auseinanderzusetzen: „Es gibt ein Krisenmanagement-Handbuch, in dem auch ein Amoklauf Thema ist. Ein eigener Krisenstab sorgt für die Koordination und Kommunikation. So hat beispielsweise die Pressestelle einen ausgelagerten Arbeitsplatz in der Heinrichstraße, falls man das Hauptgebäude nicht mehr betreten könnte. Es gibt eine telefonische Alarmierungskette für alle Mitarbeiter“, weiß Sprecher Joachim Hirtenfellner.