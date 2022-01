Unerzogene Hunde rissen zwei Rehe im Tennengau

Ein Skitourengeher mit Hund ließ am Sonntag in der Gaißau ein Schlachtfeld zurück. Der Vierbeiner dürfte sich nahe einer Wildfutterstelle losgerissen haben – oder war ohne Leine unterwges – und habe schließlich ein Reh geschnappt. Das tote Tier, Blut im Schnee sowie Pfoten- und Skispuren zeugen davon. In der Nacht auf Montag dürfte sich auch noch der Fuchs am toten Reh bedient haben.