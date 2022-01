Wirte hoffen auf Corona-freies Nightrace 2023

Beklagen will sich auch Marina Steiner vom Posthotel am Schladminger Hauptplatz nicht - obwohl von ihren 63 Zimmern aktuell nur 40 belegt sind. „Man wird hoffentlich nie mehr so viele freie Zimmer während des Nachtslaloms finden. Sonst waren wir immer restlos ausgebucht“, sagt die Hotelière, die das Haus seit 2005 führt. Vor allem deutsche und österreichische Skitouristen sind derzeit im Posthotel zu Gast.