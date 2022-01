100 Mio. Euro: „Booster“ für Regionalwirtschaft

Mit den Beschlüssen in den Bezirken Schwaz und Innsbruck-Land wird ganz Tirol mit Ausnahme der Landeshauptstadt zur Leader-Region. „Damit steigern wir den Anteil der EU-, Bundes- und Landesmittel um rund 14 Millionen Euro auf in Summe 100 Millionen Euro. Geld, das in Ideen und Projekte in die Regionen fließt und damit unsere ländlichen Räume stärkt“, erklärten LH Günther Platter und LHStv. Ingrid Felipe am Dienstag.