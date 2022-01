Antike Schnäppchen bei Online-Auktion in Wolfsberg

Silberne Trinkbecher, Prozellan & Gemälde

Unter den Schnäppchen auch Keramik-Geschirr, silberne Trinkbecher, Kamingitter, Porzellan und Gemälde. Die Ausrufpreise reichen von 4 Euro für eine Vase bis hin zu 340 Euro für eine Infrarot-Kabine. Die Angebote können online erfolgen. Am 4. Februar (13 bis 14 Uhr) ist die Rikli-Villa für die Besichtigung der Objekte zugänglich. Der Zuschlag erfolgt am 7. Februar, ab 9 Uhr. Der Erlös fließt in die Gebäudesanierung.