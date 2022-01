Palast wünscht Charlene mit Video „Happy Birthday“

Monacos Fürstin Charlene erholt sich nun schon bald drei Monaten in einer Schweizer Klinik von den seelischen und körperlichen Strapazen ihrer schweren Erkrankung im Vorjahr in Südafrika. Auch ihren Geburtstag begeht die nun 44-Jährige offenbar an dem geheimen Ort, der ihr Gesundheit verschaffen soll. Ihre Kinder haben sie angeblich am letzten Wochenende besucht. Das monegassische Fürstenhaus veröffentlichte am Dienstag in den sozialen Medien ein Video, um ihr zum Geburtstag zu gratulieren.