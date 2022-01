Das muss sich in der Museums-Landschaft nun ändern

Mit den Storys über die „Millionen-Blase Kunsthaus“ hat die „Krone“ in ein Wespennest gestochen. Viele Leser üben Kritik auch an anderen Häusern des Universalmuseums Joanneum: So ist etwa das beliebte Zeughaus derzeit nur zwei Stunden lang am Tag geöffnet. Die FPÖ macht die Causa nun zum Fall für den Landtag.