Hammer! Eriksen kurz vor Unterschrift in England

WM in Katar als großes Ziel

Eriksen hatte erst vor kurzem seine Ambitionen auf eine Rückkehr zum Fußball bekräftigt und die Hoffnung geäußert, Ende des Jahres mit Dänemark bei der WM in Katar spielen zu können. In England war er bereits von 2013 bis 2020 im Trikot von Tottenham Hotspur aufgelaufen. Für die Spurs absolvierte er mehr als 300 Spiele.