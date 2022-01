Kirchgasser: „Marcel war immer schon verrückt“

Michi Kirchgasser zu Gast in unserem TV-Studio mitten in Kitzbühel! Die bestens gelaunte Slalom-Vizeweltmeisterin von 2013 spricht mit Michael Fally über Marcel Hirscher („Verrückt war er immer schon“), Dave Ryding, Michael Matt, ihre Tätigkeit als Fußball-Reporterin und Ramona Siebenhofers zweiten Platz in Cortina.