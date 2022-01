LIVE ab17.30 Uhr: Hertha BSC gegen Bayern München

Julian Nagelsmann verlor mit der TSG Hoffenheim, RB Leipzig und Bayern nie gegen die Hauptstädter, alles in allem gab es für den Star-Coach acht Erfolge und vier Remis. „Das ist denke ich eher Zufall. Wir haben nicht immer herausragend gut gespielt bei der Hertha. Niki Süle hat mal mit Hoffenheim kurz vor Schluss einen aus 40 Metern reingemacht. Sonst ist es eher zufällig, dass die Bilanz so gut ist. Wir sollten schauen, dass sie so bleibt“, so Nagelsmann.