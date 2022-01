Wiener bestieg trotz Sehbehinderung Cerro Torre

Und der sympathische, sportliche Gabriel Tschurtschenthaler, der in Wien mit seinem Blindenhund „Caruso“ in der Stadt unterwegs ist, stand ganz oben. „In den Bergen fühle ich mich wohl“, so Gabriel, der in Sexten in Südtirol aufgewachsen ist. „Eisklettern bietet sich für mich an. Anders als im Fels, wo es oft nur einen Tritt oder Griff gibt, hat man im Eis mehr Spielraum, ob man den Pickel fünf Zentimeter links oder rechts setzt“, schildert der Alpinist, der mit einer starken Beeinträchtigung lebt: „Bei gutem Licht beträgt meine Sehfähigkeit zehn Prozent, da kann ich Konturen erkennen, bei schlechtem Licht geht sie jedoch gegen Null.“