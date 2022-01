Mit Muli, Pferd und Hund geht es ab nach Schweden

Versagensängste sind Tanja fremd

Große Pläne macht sie, die nie auf Sicherheitsdenken ausgerichtet war, nicht, „wir gehen, wie es uns passt, in unserem Tempo, machen auch tagelang Pausen, so wie wir sie brauchen. Nur das Ziel steht fest.“ Mitte April soll es losgehen, bis zum Winter will sie dort sein. Und dann? „Vielleicht bleiben wir sogar in Schweden, vielleicht lassen wir uns zurücktransportieren. Wer weiß?“ Vielleicht schaffen sie den Weg auch gar nicht, räumt sie freimütig ein, „wir gehen immer nur weiter, solang es meinen Tieren gut geht“. Aber Tanja ist Versagensangst fremd: „Sonst kehren wir eben um. Niemand verliert dabei.“