Thomas Dreßen: „Für euch war‘s so ja noch besser“

Thomas Dreßen, Hahnenkamm-Sieger von 2018, ist am Hahnenkammwochenende 2022 gleichsam als Beobachter in Kitzbühel dabei. Im TV-Interview mit Michael Fally spricht er über sein Comeback auf Skiern, seine Verletzungsmisere und natürlich die Erinnerungen an seinen Sieg 2018. Dreßen schmunzelnd: "Für euch Österreicher war‘s ja wohl noch besser, dass ich gewonnen habe, denn ansonsten hätte ja der Beat (Feuz, Anm.) gewonnen.