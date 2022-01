Kitzbüheler Wunderteam: Mythos feierte Premiere

Trotz des Hahnenkamm- Wochenendes präsentierte sich vergangenen Mittwoch das Zentrum von Kitzbühel unheimlich leer und still. Auch der Zustrom zum Kitzbüheler Kino, dem „Filmtheater“, blieb coronabedingt überschaubar. Obwohl mit der Uraufführung von „Mythos Kitzbühel – Das Wunderteam“ ein Film mit sehr viel an positiver DNA der Gamsstadt am Programm stand. Hierbei drängte sich der Gedanke auf: Die Menschen haben einfach genug. Sie wollen nicht mehr irgendwo hingehen, da das coronabedingte Prozedere dazu einfach lästig und mühselig ist.