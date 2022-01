„Hätte für Kollegen schlimm ausgehen können“

„Ich war gerade beim Wegräumen, mein Kollege verfasste den Unfallbericht im Wagen“, erinnert sich Bernhard Schöggl. Er und sein 60-jähriger Kollege wurden am Sonntag auf die S 6 bei Langenwang gerufen. Seit eineinhalb Jahren gehört das Absichern von Unfallorten zu seinem Job, am Wochenende wurde es erstmals brenzlig: „Plötzlich ist ein nachfolgender Pkw in das Dienstauto gekracht. Ohne zu bremsen“, erzählt der Asfinag-Angestellte und ergänzt: „Trotz Absperrung und Blaulicht. Der Lenker dürfte das Fahrzeug nicht gesehen haben oder eingeschlafen sein – ich weiß es nicht.“