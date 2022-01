Schüler des BORG Straßwalchen streiken

Banner und Plakate mit Sprüchen wie „faire Matura“ oder „So ein Dreck Herr Polaschek“ halten die Schüler des BORG Straßwalchen hoch. Eigentlich wollten die Schüler bereits am Vormittag streiken, doch die Bildungsdirektion Salzburg untersagte die Veranstaltung am Schulgelände in der Unterrichtszeit. Daher streiken die Maturanten nun außerhalb der Unterrichtszeit und auch nicht am Schulgelände.