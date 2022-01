Max Sax: Leidenszeit hat endlich ein Ende!

Extraschicht statt Urlaub

Für den Flügel wäre das der Rückrunden-Start am 18. Februar gegen FAC - für sein Comeback musste der 155-fache Bundesliga-Spieler viel einstecken. Die Hüfte verpasste Sax immer wieder einen Schlag ins Gesicht - bei einer Untersuchung in Schweinfurt wurde im letzten Jahr ein Beckenschiefstand von 2,5 cm (!) festgestellt. Klaus Maierstein, der jahrelang als Bayern-Physio tätig war, brachte ihn auf Vordermann: „Ich machte keinen Urlaub, in ein bis zwei Wochen traue ich mir Testspiele zu“, so Sax.