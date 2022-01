Stück über die Klimakrise mit Witz und Moralkeule

Magdalena Schrefels Stück setzt sich aus Fundstücken zusammen, aus solchen, die Google so ausspuckt, aber auch aus solchen, die man im Spielzeuggeschäft irgendwo ganz oben links findet (etwa ein schräges Dino-Kostüm). Dass wir was den von uns selbst verursachten Klimawandel schon auf halbem Weg in den Abgrund sind, ist uns allen bewusst, dass wir noch immer nichts dagegen tun, wird uns von den Protagonistinnen auch ordentlich an den Kopf geworfen. Ob allerdings verklebte Schlösser von Tankstellen und luftentleerte Reifen von SUVs wirklich etwas bewirken können, bleibt natürlich zu diskutieren.