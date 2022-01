Mönchsberggarage: 60.000 Euro pro Parkplatz

Garagen-Geschäftsführer Helmut Sattler hält dagegen. Eine Garage in Thun in der Schweiz habe in einem Berg 113.000 Euro pro Stellplatz gekostet. „Ich kenne kein Projekt, dass sich so schnell über Erträge finanziert“, meint Sattler. Fest steht inzwischen: 27 Millionen Euro sollen über Kredite finanziert werden. Laufzeit: 15 bis 20 Jahre. Die Grünen fürchten, dass sich die Garagengesellschaft damit übernimmt. „Wir werden das tilgen können“, sagt Sattler dazu.