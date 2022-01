Afrika-Cup: Schiedsrichter pfeift Spiel dreimal ab

Bei Mali stehen die beiden ehemaligen Salzburger Amadou Haidara und Diadie Sammassekou in der Startelf. Während der Hoffenheim-Kicker durchspielt, wird der Leipzig-Akteur in der 81. Minute ausgewechselt. Salzburgs Mittelfeldmotor Mohamed Camara sieht das Spektakel nur von der Bank aus. Mit Moussa Djenepo steht ein weiterer Spieler mit Österreichbezug in der Startelf: Er verdient sein Geld in Southmapton unter Trainer Ralf Hasenhüttl.