7000 Kirchenaustritte, aber auch einige Rückkehrer

Der Mitgliederschwund in der katholischen Kirche hält weiter an. In Tirol traten im vergangenen Jahr in den beiden für das Bundesland zuständigen Diözesen insgesamt knapp 7000 Frauen und Männer aus der Glaubensgemeinschaft aus. Das sind deutlich mehr als im Jahr davor. Gestiegen ist gleichzeitig aber auch die Zahl der Rückkehrer.