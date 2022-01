Betrunkener Lkw-Lenker versteckte sich nach Unfall

Nur noch Beifahrer war da

Der Rumäne setzte seine Fahrt ohne Anzuhalten fort. Bei der sofort eingeleiteten Fahndung entdeckte eine Streife den Sattelzug am Fahrbahnrand der B 137. Dort war nur mehr der rumänische Beifahrer vor Ort, der zu verstehen gab, dass der Lenker zu Fuß geflüchtet war. In der Nähe des daneben befindlichen Tankstellengeländes fand ihn ein Polizeidiensthund schließlich in einem Gebüsch versteckt. Ein Alkotest bei dem Mann ergab 2,12 Promille. Sein Führerschein wurde ihm vorläufig abgenommen und er wird angezeigt. Der 51-Jährige erlitt beim Unfall leichte Verletzungen und wurde ins Klinikum Wels eingeliefert.