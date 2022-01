Triebtäter schrammt nur knapp an Haftstrafe vorbei

Dass er ein gewaltiges Problem hat, sieht ein Tiroler (20) mittlerweile selbst ein. Zumindest begab er sich freiwillig in therapeutische Behandlung. Dennoch saß der Triebtäter nun vor Gericht, weil er sich auf einem Campingplatz an einem Mädchen (6) vergehen wollte und in einem Bus vor einer 13-Jährigen masturbierte.