Motorradfahrer starb: Alkolenker wurde verurteilt

Zehn Monate Haftstrafe, davon vier Monate unbedingt. So lautet das Urteil für jenen Alkolenker, der am 19. 6. 2020 in Kirchbach in der Südoststeiermark einen Unfall verursachte, bei dem ein junger Vater verstarb. „Sich betrunken ans Steuer zu setzen ist kein Kavaliersdelikt“, betonte der Richter. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.