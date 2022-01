Serverausfall: Chaos in den Tiroler Teststraßen

Beinahe drei Stunden wartete die Tirolerin (Name der Redaktion bekannt) in der Teststraße in Vomp (Bezirk Schwaz), um sich einem PCR-Test zu unterziehen. Vergebens! Als die Frau merkte, dass offenbar nichts weiter geht, machte sie kehrt. Inzwischen hatte sich bereits ein riesiger Stau gebildet. So wie der Frau dürfte es vielen ergangen sein.