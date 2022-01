Heidi Klum betört Fans mit „neuem Lieblingskleid“

Dundas-Kleider ein Hit bei den Promis

Das Kleid namens „Nirvana“ ist übrigens nicht nur bei Heidi Klum heiß begehrt, sondern auch bei ihren Promi-Kolleginnen. Emily Ratajkowski, Hailey Bieber und auch Megan Fox - Letztere bei der Met Gala in New York im September - schlüpften schon in die Schnürkleider von Dundas, die es in verschiedenen Varianten und Farben gibt.