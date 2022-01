Ex-Nationalspieler (27) verstirbt bei Autounfall

Wie türkische Medien berichten, ist Calik am Dienstagvormittag auf der Autobahn zwischen Ankara und der Provinz Nigde von der Fahrbahn abgekommen. Bei dem Unfall erlitt er tödliche Verletzungen. Der Verteidiger stand bei Süper-Lig-Klub Konyaspor unter Vertrag. „Wir sind zutiefst traurig über den Verlust unseres Fußballspielers Ahmet Calık, der seit seinem ersten Besuch in unserem Konya die Liebe unserer Fans und unserer Stadt gewonnen hat“, so sein Verein.