Kollision mit Lkw-Aufleger: Auto eingeklemmt

Am Montag gegen 11 Uhr kam es auf der Loferer Bundesstraße in Söll im Bereich Bocking zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 52-jähriger Ungar lenkte einen Lkw samt Sattelaufleger in Fahrtrichtung St. Johann, als er aufgrund der winterlichen Fahrbahnverhältnisse und des hohen Verkehrsaufkommens abbremsen musste.