Mann drohte 12-jährige Tochter und Frau zu töten

Vor dem Mehrparteienhaus nahe des Hauptbahnhofes in Graz warteten die 12-Jährige und ihre Mutter aus Rumänien Freitag gegen halb sechs Uhr auf die Polizei. Der Ehemann der 51-Jährigen drohte zuvor, sie und seine Tochter töten zu wollen. Der 41-Jährige, der in Graz lebt, befand sich noch in der Wohnung, weshalb die beiden sich nicht mehr trauten jene zu betreten.