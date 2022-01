Ab 17.30 Uhr LIVE: VfL Bochum gegen VfL Wolfsburg

Und Tore sind quasi garantiert! Schließlich endete in der Bundesliga diese Paarung in Bochum nie mit 0:0, es fielen in zehn Duellen insgesamt satte 36 Tore - das sind fast vier pro Partie. Aber: Wolfsburg hat die letzten sieben Pflichtspiele verloren, in der Bundesliga gab es zuletzt fünf Niederlagen in Folge - damit wurde der Vereinsnegativrekord aus dem Jahr 2004 eingestellt.