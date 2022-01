Ältester Veteran der USA mit 112 Jahren gestorben

In seinen auf Video aufgezeichneten Aussagen sagte Brooks, er sei überrascht gewesen, dass es in Australien keine Rassentrennung gab, während sie in der US-Armee noch vorhanden war. Schwarze US-Soldaten durften nicht mit ihren weißen Mitstreitern ein Zelt teilen oder am selben Tisch essen. „Ich wurde in Australien so viel besser behandelt als von meinen eigenen weißen Leuten“, sagte Brooks. „Ich habe mich darüber gewundert.“ Insgesamt leben noch etwa 240.000 US-Veteranen des Zweiten Weltkriegs.