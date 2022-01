Tiroler Schüler drehen einen spannenden Kurzfilm

Der Tiroler Simon Baumgartner ist 19 Jahre alt und besucht die letzte Klasse der Medienferrari in Innsbruck. Mit seinem 27-köpfigen Team, bestehend aus Tirolern, Niederösterreichern, Wienern und Deutschen dreht er in Innsbruck und Umgebung einen spannenden Kurzfilm. Die „Tiroler Krone“ war am Set in der Leutasch dabei!