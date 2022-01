Neuer Job für Fink - Video sorgt für Aufsehen

Der Deutsche soll den Verein, der von 2018 bis 2020 dreimal in Folge Meister wurde, wieder in die Erfolgsspur zurückführen. In der Vorsaison enttäuschte der FC Riga mit Platz vier. Sonderbar war jedenfalls die Präsentation des neuen Trainers. Der Klub stellte Fink im Stil eines Gangster-Rap-Videos vor. Die Musik dazu lieferte Rapper Capital Bra.